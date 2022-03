Recruiting-Event von Bain für Frauen in Führungspositionen / "Lead to Inspire" findet bereits zum dritten Mal statt

München/Zürich (ots) - Führungskompetenz beinhaltet, sich und andere im Berufsalltag zu motivieren und zu inspirieren. Dies ist der Leitgedanke der Recruiting-Veranstaltung "Lead to Inspire (https://www.bain.com/careers/recruiting/bfls/emea-professional-womens-leadership-event/)" der internationalen Unternehmensberatung Bain & Company. Der Event, der schon zum dritten Mal durchgeführt wird, findet vom 20. bis 22. Mai 2022 in Mailand statt. Teilnehmen können Frauen mit Universitätsabschluss und mindestens drei Jahren Berufserfahrung. Gleich 14 Bain-Büros aus der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) laden zu einem länderübergreifenden Erfahrungsaustausch zu den Themen Führung und Karrieremöglichkeiten ein. Im Fokus steht dabei auch die Führungsphilosophie "Inspirational Leadership" von Bain.

"Diversität ist fest in der Bain-Strategie verankert", erklärt Coline Toussaint, Leiterin der Initiative Women@Bain in der EMEA-Region. "Daher setzen wir alles daran, die talentiertesten weiblichen Führungskräfte für uns zu gewinnen und sie bei ihrer beruflichen Weiterentwicklung zu unterstützen."

Bewerbungen noch bis zum 20. März 2022 möglich

"Lead to Inspire" bietet den Teilnehmerinnen eine Plattform, um sich mit weiblichen Führungskräften von Bain in Europa, aber auch untereinander zu vernetzen und auszutauschen.Zudem wird ihnen vermittelt, wie sich berufliche Meilensteine mit individuellen Zielen vereinbaren lassen. Und sie lernen, ihre Interaktionen zu verändern und gemäß "Inspirational Leadership" Mitarbeitende nachhaltig zu inspirieren, sich persönlich weiterzuentwickeln und so den eigenen beruflichen Erwartungen gerecht zu werden.

"In unserem Beratungsalltag zeigt sich immer wieder, dass diverse Teams erfolgreicher sind", betont Mareike Steingröver, Bain-Partnerin und verantwortlich für das Women@Bain-Netzwerk im deutschsprachigen Raum. "So unterschiedlich die Aufgaben sind, so vielfältig sind auch die Betrachtungsmöglichkeiten." Teams, die sich einer Fragestellung immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln näherten, würden gemeinsam langfristig die besten Ergebnisse erzielen. Steingröver fügt hinzu: "Talente, die sich für Bain entscheiden, haben sowohl auf beruflicher als auch auf persönlicher Ebene Zugang zu hochkarätigen Förderprogrammen. Unser internationales Netzwerk Women@Bain eignet sich hervorragend für Erfahrungsaustausch, Mentoring und Coaching - und das weltweit wie lokal."

Bewerbungen für die Veranstaltung sind noch bis zum 20. März 2022 möglich. Alle Informationen zum Programm sowie zu den Ansprechpartnerinnen gibt es unter diesem Link (https://www.bain.com/careers/recruiting/bfls/emea-professional-womens-leadership-event/).

