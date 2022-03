Fünf neue Partner:innen verstärken Kearney

Düsseldorf (ots) - Die Führungsriege der Unternehmensberatung Kearney wird künftig mit noch mehr Verstärkung im deutschsprachigen Raum aktiv sein: Dominik Leisinger, Jan Mingo, Hannes Schneider, Sabine Spittler und Philip Wessely wurden kürzlich zu Associate Partners benannt. Damit gehören fünf der insgesamt neun neuernannten Associate Partners der DACH-Region an.

"Uns ist es wichtig, mit einer starken Führungsmannschaft unser großes Kearney DACH-Team zu vertreten. Ich denke, mit der Ernennung unserer fünf neuen Associate Partners gelingt uns dies sehr gut. Wir haben mit ihnen einen runden Mix aus unterschiedlichen Expertisen und Qualitäten gewählt. Von Kostenoptimierung im Maschinenbau, über Transformationen im Automobilsektor bis hin zu Digitalstrategien in der Konsumgüterbranche - sie decken eine große Bandbreite an Beratungsfeldern ab und werden gemeinsam mit ihren Teams und unseren Klienten einiges bewegen", begründet Dr. Martin Eisenhut, Senior Partner und Managing Director Kearney Deutschland, Österreich & Schweiz, die Wahl.

Dominik Leisinger

Dominik Leisinger ist spezialisiert auf die Optimierung technisch anspruchsvoller Produkte hinsichtlich verschiedener Variablen wie Kosten, Kundennutzen oder Nachhaltigkeit. Darüber hinaus konzentriert er sich auf Kostensenkungsprojekte, insbesondere für die Bereiche Maschinenbau, Automotive und Hightech. Vor seinem Einstieg bei Kearney im Jahr 2020, arbeitete er als Geschäftsführer für eine Boutique-Beratung und einen deutschen Automotive OEM. Er hat Maschinenbau in Mannheim studiert und einen EMBA an der Universität St. Gallen absolviert.

Jan Mingo

Jan Mingo berät Private Equity und Industrieunternehmen bei Transaktionen und strategischen Transformationen. Dies umfasst einerseits Due Diligences und Target Searches im Rahmen von Akquisitionen bzw. Veräußerungen von Unternehmen oder Unternehmensteilen und andererseits die Value Creation in Portfoliounternehmen und Neuausrichtung von Unternehmen mit Fokus auf strategische Fragestellungen. Er arbeitet vorrangig in den Bereichen Infrastructure+, Automobil und Mobilität. Jan Mingo hat Verkehrswesen und Fahrzeugtechnik (M.Sc.) an der TU Berlin und KTH Stockholm studiert und war vor seinem Start bei Kearney im Jahr 2015 bei Daimler und Roland Berger tätig. Er lebt mit seiner Frau und seinem Sohn in Berlin.

Hannes Schneider

Seit seinem Start bei Kearney hat sich Hannes Schneider auf die Telekommunikationsindustrie fokussiert. Sein Schwerpunkt liegt auf den Themen der CFO Agenda mit einem starken Fokus auf Kearney's Global Competitive Benchmark (GCB), komplexe Transformationsprojekte und der Definition strategischer Zielkosten. Zusätzlich verantwortet er Nachhaltigkeitsprojekte bei globalen Klienten. Hannes Schneider treibt Diversity, Equity und Inclusion Projekte mit Klienten und setzt sich für Gleichberechtigung sowohl innerhalb von Kearney aber auch außerhalb ein. Er wohnt mit seinem Lebensgefährten in Wädenswil (Kanton Zürich).

Sabine Spittler

Sabine Spittler ist spezialisiert auf digitale Transformationsprojekte und arbeitet vornehmlich mit Unternehmen der Konsumgüter- und Handelsindustrie daran, Strategie, Geschäftsmodell und Organisation in einer digitalisierten Welt zukunftsfähig zu gestalten. Sie arbeitet seit 2014 bei Kearney. Zuvor hat sie ihr Studium an der WHU Otto Beisheim School of Management und EBS European Business School absolviert - inklusive Auslandsaufenthalten in Paris und Hong Kong. Sabine Spittler ist 34 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann, ihrem 2 Monate alten Sohn und einem Hund in Berlin.

Dr. Philip Wessely

Dr. Philip Wessely ist spezialisiert auf komplexe Transformationen von Wertschöpfungsnetzwerken, Netzwerkstrategie, Effizienz- und Leistungssteigerung in der Supply Chain und Produktion sowie Industrie 4.0. Sein Fokus liegt hierbei auf Klienten in der Konsumgüter- und Pharmaindustrie. Dr. Philip Wessely arbeitet seit 2010 bei Kearney, ist Dr. oec. HSG von der Universität St. Gallen und hat sein Studium des Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Darmstadt und der National University of Singapore absolviert. Er lebt mit seiner Familie in Zürich.

Pressekontakt:

Can Erdal Digital Marketing Lead DACH

A.T. Kearney GmbH Dreischeibenhaus1 40211 Düsseldorf

Tel.: +49 175 2659471 can.erdal@kearney.com

Original-Content von: Kearney, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH