"Chez Krömer": neue Staffel der rbb-Show startet am 21. März 2022

Berlin (ots) - Die rbb-Show "Chez Krömer" startet am 21. März 2022 mit sechs neuen Folgen online und am 22. März im rbb Fernsehen. Der unberechenbare Kurt Krömer begrüßt u. a. diese Gäste in seinem "Verhörraum": Modedesigner Harald Glööckler, den Linken-Politiker Gregor Gysi, Justizminister Marco Buschmann (FDP) und die Choreografin Nikeata Thompson.

Für die Sendung mit dem Gast Torsten Sträter (Staffel 4/März 2021) ist "Chez Krömer" für den Grimme-Preis 2022 in der Kategorie Unterhaltung nominiert.

Die erste Folge der neuen, sechsten Staffel ist am Montag, 21. März 2022, ab 18.00 Uhr in der ARD-Mediathek und auf YouTube sowie am Dienstag, 22. März, um 22.15 Uhr im rbb Fernsehen zu sehen. Die Folgen 2 bis 6 stehen dann im Wochenrhythmus jeweils montags ab 18.00 Uhr online zur Verfügung und sind am Dienstagabend im rbb Fernsehen zu sehen.

