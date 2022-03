Das Schweigen hat ein Ende. SAT.1 zeigt die neue US-Serie "Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer" ab Dienstag

Unterföhring, 10. März 2022. Schaudern, Gänsehaut, Schock-Momente: Wenn Clarice Starling den berühmtesten Serienkiller der Filmgeschichte ,,Buffalo Bill" zur Strecke bringt, halten Filmfans bis heute den Atem an. In dem fünffach oscarprämierten Filmklassiker ,,Das Schweigen der Lämmer" von 1991 war Hollywoodstar Jodie Foster die junge Agentin. In der neuen, seriellen Fortsetzung übernimmt die australische Schauspielerin Rebecca Breeds (,,Pretty Little Liars") die Rolle der jungen, ambitionierten Agentin. Die Serie setzt ein Jahr nach den Geschehnissen des Films ein. Clarice kehrt trotz Trauma zum FBI zurück, um das zu tun, was sie am besten kann: Serienkiller aufspüren! SAT.1 zeigt die erste Staffel von ,,Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer" ab Dienstag, 15. März 2022, ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen - zum Start einmalig in Spielfilmlänge mit drei Folgen am Stück. 2020 © CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved / Brooke Palmer Dieses Bild darf ausschließlich nach Maßgabe der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE (,,AGB") genutzt werden. Die in den AGB festgesetzten Rechteeinschränkungen sind unbedingt zu beachten. Zusätzlich gilt hier die Einschränkung, dass das Bild ausschließlich zur Programmankündigung verwendet werden darf. Bei Fragen: ProgrammDataServices@seven.one Pressekontakt: Stella Losacker Communication & PR Unit News, Sports, Factual & Fiction phone: +49 1751815941 email: stella.losacker@seven.one Photo Production & Editing Alwine März phone: +49 (0) 89 95 07 - 1141 email: alwine.maerz@seven.one / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6708 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke unter Beachtung ggf. genannter Nutzungsbedingungen honorarfrei. Veröffentlichung bitte mit Bildrechte-Hinweis.