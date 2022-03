Schulstandorte vom Bildungsträger Campus Berlin auf dem Weg zur Berliner Klimaschule

Berlin (ots) - Nachhaltigkeit wird Bestandteil im Leitbild des Bildungsträger-Verbunds Campus Berlin

Das Führungsteam von Campus Berlin, der Verbund bestehend aus dem freien Bildungsträger Campus Berufsbildung e. V. und den Gesellschaften Campus Health sowie Campus & More, haben in ihrem letzten Managementmeeting beschlossen, Nachhaltigkeit und Klimaschutz an allen Campus Schulstandorten als Leitbild zu verankern.

Dabei fängt der freie Bildungsanbieter Campus Berlin nicht bei null an. In den vergangenen Jahren sind viele verschiedene Projekte beschlossen und umgesetzt worden.

"Aktuell bereiten wir den Einbau von ferngesteuerten Heizungsreglern, unter anderem für die automatisierte Nachtabsenkung, vor." berichtet Rudi Kirchner, Vorstandsmitglied und einer der zwei Gründer von Campus vor über 21 Jahren.

Eine besondere Herausforderung ist der Schulstandort Campus am Südkreuz, spezialisiert auf Ausbildungen für einen sozialen oder pflegerischen Beruf. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. "Hier haben wir, mit einigem Aufwand, mobile Trennwände eingebaut. Das dient der Verbesserung der Ökobilanz durch höhere Nutzung der Gebäudefläche." erzählt Detlev Hoffmeister, Vereinsvorstand und Gründer. Zudem wurde bereits 2019 bei Campus am Südkreuz der CampusClimaClub gegründet - eine Schüler AG, die unter anderem die Mülltrennung in den Klassenräumen einführte.

Die Entscheidung, Bildung für nachhaltige Entwicklung basierend auf den Zielen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen als Leitmotiv und Lernziel aufzunehmen, verstärkt nun den Focus auf die Partizipation der Schüler und Schülerinnen, zusätzlich zu den bereits in die Lerninhalte integrierte Nachhaltigkeitsaspekt. Die Teilnahme am Wettbewerb "Berliner Klimaschulen" ist der nächste Meilenstein auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Die erreichte Marke von knapp 20 % Anteil an bestellten Büro-Produkten in 2021 mit positiven Umweltmerkmalen, soll im laufenden Jahr auf 50 % erhöht werden.

