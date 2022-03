admiralbet.de / Neu: Sportevents im Livestream

Rellingen (ots) - Auf der deutschen Online-Sportwettplattform admiralbet.de gibt es jetzt Sportevents im Livestream. Mit dabei sind unter anderem Spiele europäischer Fußballligen wie der spanischen LaLiga, der italienischen Serie A oder Ligue 1 aus Frankreich. Ebenso übertragen werden Qualifikationsspiele der UEFA Champions League und Europa League sowie viele weitere internationale Fußballturniere.

Auch im Tennis gibt es auf admiralbet.de viele sportliche Highlights zu sehen - beispielsweise die US Open, French Open oder Matches der ATP World Tour. Ein weiterer Teil des Streaming-Angebots sind Handballturniere, wie die Europameisterschaft, Champions League oder EHF European League. Außerdem werden Football-Spiele der NFL sowie die World Snooker Tour übertragen. Neben den genannten gibt es viele weitere beliebte Wettbewerbe aus Sportarten wie Eishockey, Basketball oder Volleyball im Livestream auf admiralbet.de.

Insgesamt überträgt ADMIRALBET pro Jahr rund 45.000 Sportevents - täglich stehen im Schnitt 100 Matches zur Auswahl. Kunden können damit nicht nur ihre Wetten für ihre Lieblingspartie bei ADMIRALBET platzieren, sondern die Spiele hier auch direkt live per Video verfolgen und mitfiebern.

Alle Livestreams sind in der gesonderten "Live"-Kategorie auf der Startseite zu finden. Per Klick auf den blauen Play-Button startet der Stream des jeweiligen Events. Um sich eine Partie anzusehen, ist der Log-in in das persönliche Kundenkonto erforderlich.

Weitere Informationen zum Sportwetten- und Streaming-Angebot von ADMIRALBET gibt es unter admiralbet.de.

Über ADMIRALBET:

ADMIRALBET ist ein Online-Sportwettenangebot von NOVO INTERACTIVE. Das Unternehmen mit Sitz in Schleswig-Holstein zählt zu den ersten, die eine deutsche Lizenz zum Veranstalten von Sportwetten erhalten haben. NOVO INTERACTIVE ist ein Tochterunternehmen von LÖWEN ENTERTAINMENT, einem der führenden Glücksspielanbieter Deutschlands.

