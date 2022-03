SÜDWESTRUNDFUNK On Mai Way - Vierte Staffel des Laufband Talks mit Vanessa Mai Schneller, schöner, noch charmanter: Der Laufband-Talk ,,On Mai Way" geht endlich wieder los. Im November 2020 auf dem Youtube-Kanal von SWR Schlager gestartet, gibt es jetzt ab 10. März 2022 eine neue Staffel mit Gastgeberin Vanessa Mai (Foto). Die acht neuen Folgen ,,On Mai Way" werden immer donnerstags um 18 Uhr auf YouTube veröffentlicht. Gäste sind u.a.: Nicolas Puschmann, Jorge Gonzalez und Jennifer Weist © SWR/DRIVE beta, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung und bei Nennung "Bild: SWR/DRIVE beta" (S2+). SWR Presse/Bildkommunikation, Baden-Baden, Tel: 07221/929-24429, foto@swr.de / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7169 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke unter Beachtung ggf. genannter Nutzungsbedingungen honorarfrei. Veröffentlichung bitte mit Bildrechte-Hinweis.

Stuttgart (ots) - Nicolas Puschmann, Jorge Gonzalez und Jennifer Weist auf dem Youtube-Kanal von SWR Schlager

Schneller, schöner, noch charmanter: Der Laufband-Talk "On Mai Way" geht endlich wieder los. Im November 2020 auf dem Youtube-Kanal von SWR Schlager gestartet, gibt es jetzt ab 10. März 2022 eine neue Staffel mit Gastgeberin Vanessa Mai.

Das Erfolgssetting bleibt: Ein Studio mit zwei Laufbändern und jeder Menge Fragen. Sängerin, Tänzerin und Host Vanessa Mai bringt ihre Gäste mit Laufen, Interviews und Spielen außer Atem. Beim gemütlichen Gehen bis hin zum Schluss-Sprint geben die Star-Kolleg:innen oft mehr preis als ihnen lieb ist. Vanessa Mai: "Meine großartigen Gäst:innen haben mal wieder das ein oder andere Geheimnis ausgeplaudert und ich kann es kaum erwarten, bis ihr die neuen Folgen steht."

Knaller zum Start

Gleich zum Start der erste Knaller-Talk mit YouTube-Star und Webvideoproduzent Jeremy Fragrance, dann folgen "Prinz Charming" Nicolas Puschmann, die Comedy-YouTuberin Malwanne und Sänger und Livestreamer Sascha Hellinger. Die acht neuen Folgen "On Mai Way" werden immer donnerstags um 18 Uhr auf YouTube veröffentlicht (youtube.com/SWRschlager (https://www.youtube.com/SWRSchlager)). "On Mai Way" ist eine Produktion des Digitalstudios "DRIVE beta" aus Berlin im Auftrag des SWR.

Laufen und talken mit Vanessa Mai

Los geht der Laufband-Talk von "On Mai Way" mit einem Speeddating, bei dem die User:innen von den Gästen und Vanessa Mai schon so einige überraschende Dinge erfahren. Dann wird locker geplaudert und gespielt bis die Fragen brisanter werden. Es geht um Tabus, Gerüchte und Geheimnisse. Der heimliche Höhepunkt jeder Folge sind die "Erfrischenden Fragen" mit scharfen Shots und spannenden Geständnissen. Insgesamt rund 20 Minuten für Vanessa Mai und ihre Gäste bis zum anstrengenden Schlusssprint.

Folge 1 am 10. März mit Jeremy Fragrance

Die neue Staffel beginnt gleich mit keinem geringeren als dem Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance. Mit seiner energetischen und manchmal etwas übertrieben verrückten Begeisterung schafft er es, Usern das Dufterlebnis der Parfums der Welt nahezubringen - mit großem Erfolg. Fast 500.000 Abonnenten auf Instagram, über 1,7 Millionen Follower auf YouTube, und mehr als drei Millionen Menschen begeistern sich für den gebürtigen Oldenburger auf TikTok. Berühmt war Jeremy aber schon vorher: Wer erinnert sich noch die Boyband "Part Six"? Angeblich entdeckt auf dem Waikiki Beach von Hawaii. Wie es wirklich war, das erzählt er auf dem Laufband bei Vanessa.

Folge 2 am 17. März mit Nicolas Puschmann

Ein Single zum Verlieben: Als erster "Prince Charming" hat Nicolas Puschmann vielen Männern den Kopf verdreht. Kann Vanessa ihm süße Geheimnisse auf dem Laufband entlocken? Der Hamburger Sonnenschein ist ein richtiger Lebemann, der hundertprozentig zu sich steht. Geoutet hat er sich bereits mit 15. Große Aufmerksamkeit bekam er 2019 mit der Teilnahme in der Datingshow "Prince Charming". Direkt von der Straße auf die Insel Kreta gecastet, datete er als erster Mann 20 Männer gleichzeitig im TV. Mit der großen Liebe hat es dort zwar nur zeitweise geklappt, einen Gewinner gab es trotzdem: Nicolas Puschmann bekam den begehrten Grimme-Preis 2020.

Folge 3 am 24. März mit Malwanne

Hinter Malwanne steckt die Wahlberlinerin Vanessa Maria Gierszewski. Mit ihrem Channel begeistert die Comedy-YouTuberin inzwischen mehr als 877.000 User:innen, 230.000 folgen ihr auf Instagram. Ihr Erfolgsgeheimnis: Sie hat sich nie auf ein Genre festgelegt, probiert immer was Neues aus. Mal ist es ein Selbstversuch (https://www.welt.de/kmpkt/article199955258/Lollapalooza-Halte-ich-48-Stunden-lang-nur-EDM-beim-Lolla-aus.html), mal ein klassischer Vlog oder ein Test. So hat sie sich Ende 2021 durch 17(!) Adventskalender getestet. Mit Vanessa Mai teilt sie übrigens mehr als nur den Vornamen.

Folge 4 am 31. März mit Sascha Hellinger

Webvideoproduzent, Livestreamer und Musiker: Das alles ist der gebürtige Stuttgarter Sascha Hellinger. Bekannt wurde er durch seine Comedyvideos auf seinem YouTube-Kanal "umsymphatisch TV" (2,7 Millionen Abonnenten). Vanessa und Sascha lernten sich 2021 beim Angelcamp kennen, am dem auch Sido und Knossi beteiligt waren und das drei Tage live auf der Streaming-Plattform Twitch zu sehen war. Auf dem Laufband plaudern die beiden über "alte Zeiten" und neue Pläne.

Weitere Gäste

Weitere Gäste auf dem Laufband sind Choreograf und Model Jorge Gonzalez, der Popmusiker und Rapper Kayef, die Rockmusikerin und Moderatorin Jennifer Weist und die Fernsehmoderatorin Viviane Geppert.

SWR Schlager - das multimediale Online-Format

Seit November 2020 informiert SWR Schlager mit tagesaktuellen Beiträgen über die Stars der Szene und hat dabei auch jüngere Schlagerfans im Visier. Via Homepage, Facebook-Seite, Instagram-Plattform und auf YouTube können Fans ihren Stars ganz nahekommen und direkt mit ihnen interagieren. Sie können Fragen stellen, kommentieren, ihren Lieblingen zum Geburtstag gratulieren oder kurze Videos anschauen. Immer donnerstags um 18 Uhr gibt es eine neue Folge des Laufband-Talks mit Vanessa Mai. Auf SWR.de/schlager (https://www.swr.de/schlager) stehen alle Schlager-News, es gibt Links zu den aktuellen Musikvideos und zur Rubrik "Schlagerstars und die Liebe".

