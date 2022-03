Aktuelle Liefersituation für Papier angespannt / Kopierpapier.de rät zu frühzeitiger Bestellung

Lindau (Bodensee) (ots) - Im Zuge des weltweiten Rohstoffmangels kommt es auch am europäischen Papiermarkt zu Engpässen und Preissteigerungen. Als Internetfachhandel für Kopierpapier, Büromaterial und Gewerbebedarf sichert Kopierpapier.de die Papierversorgung und empfiehlt Kunden nun, Papier rechtzeitig zu bestellen.

Trotz Rohstoffmangel stabile Papierversorgung

Angesichts des fortdauernden Rohstoffmangels stellt sich die derzeitige Versorgung der Papierindustrie mit dem für die Papierherstellung notwendigen Zellstoff als große Herausforderung dar. Die Folge: Die Nachfrage nach Papier übersteigt die aktuellen Produktionskapazitäten, sodass es zu Lieferengpässen und Preiserhöhungen kommt.

Mit seinen stabil gewachsenen Logistikstrukturen agiert Kopierpapier.de auch vor diesem Hintergrund hochflexibel und begegnet der angespannten Liefersituation mit einer bewährten Preis- und Logistikstrategie, wie Roger Baumgartner, Geschäftsführer von Kopierpapier.de, erläutert:

"Da die Lieferzeiten für Papier im Moment länger werden, raten wir generell zur frühzeitigen Bestellung. Gleichzeitig schaffen wir durch Staffelpreise attraktive Sparvorteile. So federn wir einerseits die Preissteigerungen im Segment Papier in gewissem Rahmen ab und halten andererseits die Lieferwege in unserem Logistiknetzwerk stabil."

Preissensibilität im B2B-Bereich wächst: Online-Handel bietet hier klare Vorteile

Immer mehr Unternehmen setzen im Zuge der allgemeinen Preissteigerungen auf Produkte und Serviceleistungen spezialisierter Online-Fachhändler wie Kopierpapier.de. "Neben der großen Produktvielfalt, der günstigeren Online-Preise sowie der fachkundigen Beratung erwarten B2B-Kunden vor allem eines: termingerechte Verfügbarkeit," fasst Baumgartner die Gründe für das kontinuierliche Wachstum von Kopierpapier.de zusammen und ergänzt mit Blick auf die aktuelle Liefersituation für Papier: "Wir liefern Papiere wie tecno speed weiterhin kontinuierlich aus und arbeiten Bestellung für Bestellung nacheinander ab. Wer daher frühzeitig ordert, erhält seinen Papiervorrat rechtzeitig geliefert."

Über Kopierpapier.de: Online-Fachhandel für Büromaterial und Gewerbebedarf

2016 in Lindau am Bodensee gegründet, hat sich der für sein überdurchschnittliches Preis-Leistungsverhältnis bekannte Internetfachhändler Kopierpapier.de zu einer festen Größe am Papiermarkt entwickelt. Kopierpapier.de führt mehr als 70.000 Produkte im Sortiment.

