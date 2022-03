CAMELOT als Bester Berater 2022 ausgezeichnet / Top-Karrierechancen für Beratungstalente

Mannheim (ots) - Zum neunten Mal in Folge wurden die CAMELOT Management Consultants von dem Wirtschaftsmagazin brand eins und statista als "Beste Berater" Deutschlands gewürdigt. Der Beratungsspezialist überzeugte in insgesamt acht verschiedenen Kategorien und Beratungsfeldern. Ausschlaggebend für die Würdigung waren Höchstnoten von Kunden für die Qualität der Beratung sowie zahlreiche Empfehlungen von anderen Beratungshäusern.

Die Auszeichnung ist nicht nur ein Signal für Kunden von CAMELOT, sondern auch für Bewerberinnen und Bewerber: Sie bestätigt, dass Beratungstalente bei CAMELOT auf ein hochkarätiges Umfeld für das berufliche und persönliche Wachstum treffen. "Die wiederholte Würdigung als Beste Berater zeigt die herausragende Qualität unserer Projektarbeit. Grundlage hierfür ist die konsequente Förderung und Weiterentwicklung unserer Mitarbeitenden sowie eine Arbeitsatmosphäre, die geprägt ist von bereichsübergreifender Zusammenarbeit, innovativem Denken und modernsten Arbeitsweisen", kommentiert Jorma Gall, Managing Partner bei CAMELOT.

Interessierte Bewerberinnen und Bewerber, die ebenfalls "Beste Berater:innen" werden möchten, können sich auf der Homepage (https://www.camelot-mc.com/de/karriere-bei-camelot/) von CAMELOT einen Überblick über die aktuellen Stellenangebote verschaffen.

Ausgezeichnete Branchen- und Prozesskompetenz

Die Beste Berater-Studie (https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-thema/unternehmensberater-2022) von brand eins und statista ist die umfangreichste Befragung zum Thema Consulting in Deutschland. In diesem Jahr würdigte sie CAMELOT in den Kategorien Chemie/Pharma, Auto und Zubehör, Maschinen- und Anlagenbau, Konsumgüter und Handel sowie in den Beratungsfeldern Vertrieb/After Sales/CRM, Einkauf, Supply Chain Management, Operations Management und Organisation.

Für die Studie gaben über 2.300 Partner aus Beratungsunternehmen und über 1.300 Führungskräfte in kleinen, mittleren und großen Unternehmen ihre Empfehlungen zu den besten Beratungsunternehmen ab. Aus den Urteilen beider Gruppen wurden für 16 Branchen und 19 Arbeitsbereiche die jeweiligen Bestenlisten erstellt.

Über die CAMELOT Management Consultants AG

CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.800 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung. www.camelot-mc.com

