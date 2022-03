Camelot ITLab: Auszeichnung als "Bester Berater" 2022 / Wirtschaftsmagazin brand eins bestätigt Vorreiterrolle

Mannheim (ots) - Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) hat zum wiederholten Male die Auszeichnung "Bester Berater" im Bereich IT-Implementierung erhalten. Das Wirtschaftsmagazin brand eins und statista würdigen jährlich Beratungsunternehmen, die durch eine sehr hohe Kundenzufriedenheit und ein hohes Ansehen am Markt herausragen. Für Camelot ITLab wurde dies in besonderem Maße in den Branchen Chemie und Pharma attestiert.

"Die Auszeichnung freut uns ganz besonders, weil sie die Zufriedenheit unserer Kunden widerspiegelt ", so Steffen Joswig, Geschäftsführer bei Camelot ITLab. "Die Zufriedenheit unserer Kunden wiederum beruht zu großen Teilen auf der Exzellenz unserer Beraterinnen und Berater, denen dieses Kompliment gilt. Wir sind stolz, die besten der Branche in unseren Reihen zu versammeln."

Camelot ITLab bietet für innovative Köpfe zahlreiche Karrierechancen und Kundenprojekte bei führenden Unternehmen. Aktuelle Stellenausschreibungen sind auf der Homepage (https://www.camelot-itlab.com/de/karriere-bei-camelot/) von Camelot ITLab einzusehen. Ein Schwerpunkt 2022 bilden umfassende, interdisziplinäre S/4HANA-Transformationen, die Kundenunternehmen als Ganzes in den Blick nehmen. In der kürzlich erschienen Studie "Erwartungen an S/4HANA in 2022 (https://www.camelot-itlab.com/de/studie-s4hana-sap-2022/)" haben Camelot ITLab und techconsult gemeinsam die aktuellen Pläne und Herausforderungen deutscher Unternehmen untersucht, um einen Branchenbenchmark vorzulegen.

Für die Beste-Berater-Studie gaben über 2.300 Partner aus Beratungsunternehmen und über 1.300 Führungskräfte in kleinen, mittleren und großen Unternehmen ihre Empfehlungen zu den besten Beratungsunternehmen ab. Aus den Urteilen beider Gruppen wurden für 16 Branchen und 19 Arbeitsbereiche die jeweiligen Bestenlisten erstellt.

Pressekontakt:

Franziska Bernhard Senior Manager Marketing Communications Camelot ITLab GmbH Theodor-Heuss-Anlage 12 68165 Mannheim Tel.: +49 621 86298-421 Email: fber@camelot-itlab.com www.camelot-itlab.com

Original-Content von: Camelot ITLab GmbH, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH