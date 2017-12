Ein Adventsgesteck hat in dem Wohnhaus Feuer gefangen. Die Flammen griffen auf den Tannenbaum über. Foto: Jörg Koglin

Wolfenbüttel Samstagnacht hat ein Adventsgesteck in einem Wohnhaus in Wolfenbüttel Feuer gefangen. Die Flammen griffen auf den Tannenbaum über.

Tannenbaum gerät in Brand: Bewohner können sich selbst retten

Bei einem Wohnungsbrand in einem Haus an der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße wurde laut Polizei ein Kind leicht verletzt. Das Feuer war Samstagnacht kurz vor Mitternacht ausgebrochen. Brandursache war vermutlich ein Adventsgesteck, das in Flammen aufging, nachdem eine Kerze heruntergebrannt war.

Das Feuer habe auch auf einen Weihnachtsbaum übergegriffen, berichtet die Polizei. Als die Feuerwehr kurze Zeit später am Einsatzort eintraf, hatten Nachbarn das Feuer aber bereits gelöscht. „Sie haben couragiert eingegriffen und auch von außen durch ein Fenster Wasser auf den brennenden Baum gekippt“, sagt Feuerwehrsprecher Tobias Stein. Die Feuerwehr habe die Brandstelle nur noch kontrollieren müssen.

Die sechsköpfige Familie, die in der Wohnung lebte, hatte das Haus zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Ein zweijähriger Junge sei vom Rettungsdienst mit eichten Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus transportiert worden.

Im Einsatz waren die Ortswehren aus Wolfenbüttel und Groß Stöckheim. Laut Stein dauerte der Einsatz etwa 40 Minuten. Das betroffene Wohnzimmer ist derzeit nicht bewohnbar, berichtet die Polizei. Spezialisten der Polizei haben Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen.