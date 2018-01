Mediziner ist neu im Stiftungsvorstand

Michael-Mark Theil ist neu in den Vorstand der Evangelischen Stiftung Neuerkerode berufen worden. Das teilt der Verwaltungsrat der Stiftung mit. Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ist seit Juli 2013 in der Unternehmensgruppe beschäftigt, heißt es in der Pressemitteilung. Das Studium der Medizin und seine Promotion absolvierte er 2006 an der Medizinischen Hochschule Hannover. Zu den anschließenden beruflichen Stationen gehörten das Universitätsklinikum Tübingen, das Städtische Klinikum Braunschweig und der Sozialpsychiatrische Dienst Braunschweig.

Theil, Chefarzt und Leiter des Integrierten Gesundheitsdienstes Neuerkerode (IGN) sowie des Medizinischen Behandlungszentrums für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen (MZEB) am Standort Marienstift in Braunschweig, ergänze das Gremium um den Bereich Strategieentwicklung. Das Alleinstellungsmerkmal der Stiftung, so heißt es, bestehe in einer einzigartigen Verbindung von sozialen, pädagogischen, pflegerischen und medizinischen Aspekten, die durch alle Dienstleistungen im Versorgungsnetzwerk abgedeckt würden. Mit der medizinischen Kompetenz von Theil sollten noch stärker als bisher Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen im Mittelpunkt stehen. Theil sei verheiratet und lebe mit seiner Frau und beiden Töchtern in Braunschweig. Dem Vorstand gehören außerdem an: Rüdiger Becker (Vorsitzender), Jessica Gümmer-Postall (Personal), Ingo Beese (Finanzen).