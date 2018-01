Alkoholvergiftung, Pferdebisse und diverse Kopfplatzwunden

Jugendliche mit Alkoholvergiftung, Kopfplatzwunden nach Schlägereien und ein zwölfjähriges Mädchen, das in Salzgitter-Thiede eine Schussverletzung erlitten hatte und im Städtischen Klinikum in Wolfenbüttel notoperiert werden musste: Die Ärzte hatten über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel alle Hände voll zu tun. Noch kurz vor den Feiertagen hatte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) an die...