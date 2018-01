Stadt investiert in inklusive Schulen

FDP-Ratsherr Rudolf Ordon verteidigte im Rat die Ausgaben der Stadt für den Umbau der Schulen zu inklusiven Schulen. Er berichtete als ehemaliger Schulleiter am Theodor-Heuss-Gymnasium, dass es an dieser Schule gelungen sei, einen Schüler mit Handicap bis zum Abitur zu führen. Er stellte deshalb fest: „Die Ausgaben für die Inklusion sind zu begrüßen.“ 1,598 Millionen Euro will sich die Stadt die...