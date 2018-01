Kronprinz soll Ostern wieder öffnen

„Braunkohl – immer wieder lecker“ steht auf dem Aushang im Schaukasten des Traditionshauses Kronprinz in Wolfenbüttel. So als würden immer noch täglich Gäste in dem Lokal in der Bahnhofstraße 12 speisen und in den Zimmern in den oberen Etagen übernachten. Drinnen entsteht ebenso der Eindruck, als hätten die Pächter vor zwei Jahren einfach die Tür zugezogen, als das Restaurant schloss. Auf den Tischen liegen vereinzelt noch Decken,...