Wolfenbüttel Mit 1,65 Promille hat die Polizei einen Autofahrer auf der Hauptstraße in Dettum am Steuer seines Autos erwischt. Der 59-Jährige wurde nach Polizeiangaben am Donnerstag gegen 18.15Uhr kontrolliert. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Auto musste der Mann stehen lassen.

