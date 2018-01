Wolfenbüttel Ein Restmüllcontainer ist nach Polizeiangaben am Sonntag gegen 23 Uhr auf der Bahnhofstraße in Sickte in Brand geraten. Die Ursache sei noch ungeklärt. Die Polizei geht aber von Brandstiftung aus. Der Container sei lediglich am Kunststoffdeckel beschädigt worden.

Hinweise: (0 53 31) 93 30.