Wolfenbüttel Nach Einschlagen eines Fensters sind Unbekannte in eine Autowerkstatt an der Straße Im Winkel in Flöthe eingestiegen. Die Tatzeit war laut Polizei zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr. Werkzeug und Felgen mit Reifen sowie eine geringe Menge Bargeld nahmen die Unbekannten mit. Zudem bauten der oder die Täter aus einem in der Werkstatt abgestellten PKW das Autoradio aus. Gesamtschaden: rund 4000 Euro.

Hinweise: (0 53 31) 93 30.