Neuer Stehtrainer für 4500 Euro

Dieser ist zur Behandlung von Menschen mit Behinderung gedacht. „Wir freuen uns sehr über das neue Gerät mit elektrischer Aufstehhilfe“, wird Griseldis Zürner, Leiterin der Physiotherapie im IGN, in der Pressemitteilung zitiert. Bislang seien dort bei der Behandlung von Menschen mit Behinderung Geräte eingesetzt worden, bei denen die Physiotherapeuten Patienten aus eigener Kraft in die stehende Position hätten bringen müssen. Durch das Hochwasser im vergangenen Sommer sei gar ein Teil der Arbeitsgeräte im IGN zerstört worden.

Nun habe dank der Spende des Clubs in Höhe von 4500 Euro der elektrische Stehtrainer angeschafft werden können. „Vor allem für ältere und kognitiv eingeschränktere Patienten waren manche Trainings in der letzten Zeit nicht möglich“, so Chefarzt Dr. Michael-Mark Theil. Er bedankte sich im Namen seines gesamten Teams für die Zuwendung, die seinen Patienten ein selbstbestimmteres Leben ermögliche.

„Spenden wie diese liegen uns besonders am Herzen“, wird Isabelle Thormann als Präsidentin des Rotary-Clubs Braunschweig zitiert. Es freue sie sehr, wenn der Club dadurch zu gesellschaftlicher Teilhabe beitragen könne.

Der Integrierte Gesundheitsdienst Neuerkerode, so heißt es in der Mitteilung abschließend, ist eine Einrichtung der Lukas-Werk Gesundheitsdienste GmbH und sei für rund 860 Bürger im inklusiven Dorf Neuerkerode zuständig, um deren gesundheitliche Versorgung zu gewährleisten. Der IGN biete eine umfassende medizinisch-psychologische Versorgung, die speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung ausgerichtet sei.