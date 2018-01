Wolfenbüttel Eine Fachkonferenz zur Lese- und Sprachförderung findet am Donnerstag, 8. Februar, von 10.30 bis 16.30 Uhr im Bildungszentrum des Landkreises an der Harzstraße statt. Titel: „Mit Medien sprechen“. Besonderes Augenmerk, so heißt es in der Pressemitteilung, solle auf der Vermittlungsarbeit mit...