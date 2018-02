Digitalisierung im alten Bestand

Wolfenbüttel Almuth Corbach berichtet am Donnerstag, 8. Februar, 14.15 Uhr, im Seminarraum im Zeughaus in einem Werkstattgespräch über Digitalisierungsvorhaben aus der Perspektive von Erhaltung und Restaurierung. Am Beispiel von Drucken und Handschriften aus den historischen Beständen der Bibliothek werden die...