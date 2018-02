Tourist-Information wird mit „Sehr gut“ bewertet

Wolfenbüttel Die Tourist-Information ist mit dem Q-Siegel Stufe II der Service-Qualität Deutschland in Niedersachsen ausgezeichnet worden.

Drei Jahre hatte die Einrichtung die Zertifizierung in der Stufe I . Nun lag der Focus auf einer bewussten Bewertung der Führungs- und Dienstleistungsqualität, heißt es in der Pressemitteilung der Einrichtung. Auch sei die Tourist-Information mit dem „Reisen für alle“-Zertifikat und dem „Kinderferienland“-Zertifikat als kinderfreundlicher Betrieb ausgezeichnet worden. Die Zertifizierung des Deutschen Tourismus-Verbands (DTV) sei für das Team der Tourist-Information schon seit Jahren selbstverständlich. Der DTV habe mit der i-Marke 2006 ein Qualitätssiegel für Touristinformationsstellen eingeführt. Mit der Prüfung anhand der Mindestkriterien sowie weiterer 40 i-Marke Kriterien werde die Angebots- und Leistungsqualität der Touristinformation „mit der Brille des Gastes“ anhand eines standardisierten, bundesweit einheitlichen Kriterienkatalogs unter die Lupe genommen.

Die Tourist-Information Wolfenbüttel habe 93 Prozent der Kriterien erreicht, das entspreche der Note Sehr gut. Der Landesdurchschnitt in Niedersachsen liege bei 83 Prozent, der im Bund bei 81 Prozent. Für Betriebe, die in den Service-Qualitäts-Prozess einsteigen wollen, biete die Tourismus-Marketing Niedersachsen eine Ausbildung zum Qualitäts-Coach am 19. und 20. Juni im Jugendgästehaus.

