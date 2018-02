Unbekannte werfen Autoscheibe mit Stein ein

Wolfenbüttel Mit einem Stein haben Unbekannte die Seitenscheibe eines VW-Busses eingeworfen. Forstarbeiter hatten den Wagen nach Polizeiangaben während ihrer Arbeit in der Asse an der Kreuzung des Eulenspiegelwegs unterhalb des Bismarckturms in Wittmar abgestellt. Im Innern des Busses befanden sich mehrere Taschen, die durchsucht wurden. Entwendet, so die Polizei weiter, wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Tat ereignete sich am Mittwoch zwischen 12.30 und 16 Uhr.

Der Schaden am VW Bus wird auf zirka 400 Euro geschätzt. Hinweise: (0 53 31) 93 30.