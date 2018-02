Unfallfahrer flüchtet

Wolfenbüttel Nach einer Unfallflucht ermittelt die Polizei Wolfenbüttel. Nach ihren Angaben war im Zeitraum zwischen Sonntag, 4. Februar, 17 Uhr, und Donnerstag, 8. Februar, 19.20 Uhr, ein bislang nicht ermittelter Autofahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen an der Straße Zur Schanze in Wolfenbüttel ordnungsgemäß geparkten weißen Skoda Octavia gestoßen. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Der am linken Kotflügel des Octavia entstandene Schaden werde auf rund 2000 Euro geschätzt. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (0 53 31) 93 30.