Einbrecher im Einfamilienhaus in Veltheim

Wolfenbüttel Während der Abwesenheit der Bewohner sind nach Polizeiangaben bislang nicht ermittelte Täter nach Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Veltheim am Harzblick eingedrungen. Die Tat hat sich demnach am Donnerstag, 8. Februar, im Zeitraum zwischen 17.30 und 18.55 Uhr ereignet. Die Räumlichkeiten wurden offensichtlich nach Wertvollem durchsucht, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Ob etwas entwendet worden ist, kann zur Zeit noch nicht gesagt werden. Auch zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (0 53 31) 93 30.