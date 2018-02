Schwerer Unfall auf der A395: Drei Verletzte, fünf Autos zerstört

Zu zwei schweren Unfällen kam es am Freitagabend auf der A395.

Wolfenbüttel Mit Tempo 200 raste nach Polizeiangaben am Freitagabend ein 43 Jahre alter Mann auf der A395 bei Wolfenbüttel - bis er von der Fahrbahn abkam...

Der Unfall ereignete sich gegen 20.15 Uhr. Der Mann war aus dem Harz kommend in Richtung Wolfenbüttel/Braunschweig unterwegs. Bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit kam der Fahrer von der Straße ab und fuhr in die Leitplanke. Er hinterließ nach Angaben von Augenzeugen „einen Trümmerteppich“. Zwei weitere Autos wurden durch die herumliegenden Teile beschädigt. Der 43 Jahre alte Unfallverursacher kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Wie die Polizei berichtete, habe der Fahrer offensichtlich Alkohol getrunken. Die Ermittlungen dauern an.

Nahezu zeitgleich kam es zu einem weiteren Unfall in Richtung Harz. Eine schwangere Frau hatte in Höhe der Unfallstelle angehalten, weil sie sich nicht wohl gefühlt habe. Wie die Polizei berichtete, fuhr ein anderes Auto auf. Die Frau kam mit Verletzungen in Krankenhaus.