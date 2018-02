Das nächste Treffen der Freitags-Senioren

Wolfenbüttel . Die „Freitags – Senioren“ treffen sich am 16. Februar, in der Arbeiterwohlfahrt „Wohnen mit Zukunft“ an der Ludwig-Richter-Straße 28 in Wolfenbüttel von 15 bis 17 Uhr zum fröhlichen Beisammensein mit Kaffeetrinken, Spielen oder Klönen. Gäste sind herzlich willkommen. Kontakt: Margrit Zehner, Tel:...