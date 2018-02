Autorin Renate Folkers liest in der Bücherei

Wolfenbüttel Renate Folkers liest am Montag, 26. Februar, 15.30 Uhr, in der Stadtbücherei Wolfenbüttel im Kulturbahnhof aus ihrem ersten plattdeutschen Krimi „Keen Utweg“. Zum Inhalt heißt es in der Einladung: Der sonst so bodenständige Landwirt Hanno Hartmann gerät in eine Situation, der er nicht gewachsen...