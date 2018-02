Deftiges auf den Tellern, leicht verdauliche Kost am Mikrofon

Politischer Aschermittwoch der CDU Wolfenbüttel im „Cordon Rouge“ in Fümmelse. „Tag der klaren Aussprache“ – so nennt Frank Oesterhelweg, Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes und Landtagsvize, das Treffen der 120 Christdemokraten in dem an diesem Abend viel zu engen Saal. Die Luft steht, einige...