Feuerwehr löscht brennenden Schornstein eines Wohnhauses

Wolfenbüttel Zum Schornsteinbrand kam es laut Feuerwehr am Freitag gegen 13.15 Uhr in einem Wohnhaus an der Straße An der Kirche in Schladen. Der Eigentümer, so heißt es in der Pressemitteilung, hatte starken Rauch aus Wand und Kaminabzug bemerkt. Im Einsatz waren zwei Atemschutztrupps, die das Haus nach der Brandquelle durchsuchten. Ein hinzugezogener Schornsteinfeger kehrte mehrfach den Schornstein und entfernte glimmenden Ruß.

Brandrückstände wurden im Freien abgelöscht. Das verqualmte Wohngebäude wurde mit einem Überdruckbelüfter rauchfrei geblasen. Die gefährdeten Wohnbereiche wurden sorgfältig mit einer Wärmebildkamera nach weiteren Brandnestern abgesucht. kg