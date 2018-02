Beim Preisträgerkonzert zeigen Nachwuchsmusiker ihr Können

So sehen Sieger aus. Mit berechtigtem Stolz präsentierten sich die Gewinner am Regionalwettbewerb von Jugend musiziert am Samstag der Öffentlichkeit. Zu hören gab es beim Preisträgerkonzert im Foyer der Bundesakademie für kulturelle Bildung im Schloss Wolfenbüttel Ausschnitte aus ihrem...