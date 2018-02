Blutspende in Salzdahlum

Salzdahlum Das Rote Kreuz lädt am Montag, 19. Februar, von 15.30 bis 19.30 Uhr zur Blutspende nach Salzdahlum in die Räume der Grundschule an der Braunschweiger Straße 6, ein. Spenden darf jeder gesunde Erwachsene. Während die Eltern spenden, werden ihre Kinder vom Team des Jugendrotkreuzes betreut.