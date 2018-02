Kinderflohmarkt im Forum

Wolfenbüttel Der nächste Kinderflohmarkt im Einkaufszentrum Forum in Wolfenbüttel findet am Sonntag, 4. März, von 10 bis 13 Uhr statt. Anmeldungen für diese Aktion liegen ab Montag, 19. Februar, zwischen 10 und 15 Uhr im Büro des Center-Managements auf dem Parkdeck neben Hallo-Pizza aus, so lange der Vorrat...