Stadt finanziert Löwentor mit 20 Millionen

Der Rat der Stadt Wolfenbüttel kommt am Freitagabend zu einer Sondersitzung zusammen. Einziger Tagesordnungspunkt ist ein Sachstandsbericht zur Zukunft des ehemaligen Hertie-Kaufhauses am Schlossplatz. Die Gerüchteküche in Wolfenbüttel brodelte bereits wegen der Sitzung. Aber: „Es wird gute Nachrichten geben“, erklärte Benedikt Schmidt-Waechter vom Projektentwickler Iandus-Gesellschaft Wolfenbüttel. Und er fügte noch auf Nachfrage...