Die Finalisten des Bandwettbewerbs „Wolfenbattle“ stehen fest

Christoph Thiem vom Rockbüro (links) präsentiert die Teilnehmer der „Wolfenbattle“ (von links): Paul und Joanne von Mountain River, Micha vom Folk-Duo Below the Tree, die Solistin Anna Bergler, Chris von Bucketlist, Björn von Inkenio, Hannes (Bucketlist) und René (Inkenio).

Auch das Folk-Duo Below the Tree tritt zum musikalischen Wettstreit an.

Die Konkurrenz soll nicht im Vordergrund stehen: Obwohl beim vierten Bandwettbewerb „Wolfenbattle“ Musiker gegeneinander antreten, sind sich darin alle Teilnehmer einig. „Wir machen das, um gehört zu werden, Leute kennenzulernen, Spaß zu haben“, erklärt René von der Band Inkenio. Alle Musikerkollegen am Tisch nicken zustimmend.

Das Rockbüro Wolfenbüttel, eine Initiative von Stadt und Landkreis, stellte am Dienstagabend die Finalisten der „Wolfenbattle“ vor. Bei dem Band-Wettstreit treten am 10. März fünf Bands an, die eine siebenköpfige Jury in den letzten Wochen aus 33 Bewerbern ausgewählt hat. Beim großen Finale in der Kuba-Halle werden das Publikum und die Jury gemeinsam den Sieger küren. Als Hauptpreis winkt eine Studio-Session und die Produktion einer 5-Song-CD. „Eine Wolfenbütteler Band hat es diesmal leider nicht ins Finale geschafft, auch wenn viele unter den Bewerbern waren“, erklärt Rockbüro-Mitarbeiter Christoph Thiem. Alle Finalisten stammen aus Braunschweig. Wir stellen sie vor – in der Reihenfolge ihrer Auftritte:

Anna Bergler

Als einzige Finalistin steht Anna Bergler allein auf der Bühne: Am Piano singt die 19-Jährige mit kraftvoller Stimme ihre selbstverfassten englischsprachigen Balladen. Ihre Musik sei „stark in ihrer Verletzlichkeit, strahlend, während sie durch die Tiefen der Psyche trägt“, so das Rockbüro.

Below the Tree

Mit Singer-Songwriter-Pop wartet das Duo „Below the Tree“ auf. Ihre gefühlvollen Stücke, meist mit zwei Gitarren dargeboten, wollen „eine Saite im Zuhörer zum Schwingen bringen“. Ihre deutschen Texte erzählen von Liebe, Verlust und dem alltäglichen Ringen um Geborgenheit – dem „ganz normalen Wahnsinn“, wie sie in ihrem Bandporträt schreiben.

Inkenio

Das wohl härteste Brett der diesjährigen „Wolfenbattle“ fahren Inkenio auf. Die fünf Braunschweiger Jungs versprechen „feinsten Metalcore“: energiegeladene Songs mit tonnenschwerer Metal-Kante und Hardcore-Attitüde.

Mountain River

Das Folk-Trio Mountain River spielt auf akustischen Instrumenten: Kontrabass, Gitarren und mehrstimmiger Gesang. Ihre Eigenkompositionen zeichnen sich durch einen warmen Sound und abwechslungsreiches Gitarren-Picking aus.

Bucketlist

Für modernen, groovenden Hardrock stehen Bucketlist. Die Braunschweiger vereinen melodischen Gesang und harte Gitarrenriffs zu einer kraftvollen Rockshow: „Mitsingen, Headbangen und Abzappeln garantiert“, heißt es in ihrem Band-Selbstporträt.