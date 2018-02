Container brennt nachts am Harztorwall

Wolfenbüttel Ein Altpapiercontainer ist nach Feuerwehrangaben am Montag gegen 1 Uhr am Harztorwall in Brand geraten. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit schwerem Atemschutz im Einsatz, um den Brand zu löschen. Unter anderem sei der Container mit einer Seilwinde vorgezogen und dann umgeworfen worden. So habe das brennende Papier ausgeräumt und abgelöscht werden können.

Abschließend wurde ein Schaumteppich auf dem ausgebrannten Containerinhalt aufgebracht. Besonders zu schaffen hätten den Einsatzkräften die Minusgrade gemacht.