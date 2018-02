Linksabbiegen an der Ebert-Straße wieder möglich

Wolfenbüttel An der Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung Grüner Platz ist ab sofort das Linksabbiegen in Richtung Schlossplatz wieder erlaubt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Um den Verkehrsfluss während der Vollsperrung der L 495 (Bahnbrücke nördlich von Halchter) zu verbessern, wurde damals die Ampelschaltung an dieser Stelle verändert – was auch ein Verbot für Linksabbieger nach sich zog.

Da sich die neue Ampelschaltung auch nach Freigabe des Brückenneubaus bewährt habe, sich viele Bürger aber auch das Linksabbiegen an dieser Kreuzung wieder gewünscht hätten, sei das Schaltprogramm der Ampel neu programmiert worden. Am Dienstag sei die neue Software aufgespielt und die ursprüngliche Beschilderung an der Kreuzung wiederhergestellt worden, so die Verwaltung.