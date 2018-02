Bautoilette steht in Flammen

EIne Anwohnerin der Schinkelstraße in Wolfenbüttel meldete am Dienstagabend um kurz nach 18 Uhr einen Brand. Sie habe Flammen gesehen, die aus einer Bautoilette schlagen würden. Daraufhin rückte die Feuerwehr um Brandmeister vom Dienst (BvD) Sebastian Skalski aus und dämmte die Flammen schnell mit einem Pulverlöscher ein. So wurde so ein weiteres Übergreifen der Flammen auf den oberen Teil der Bautoilette verhinderte. Die eingetroffene Besatzung des Tanklöschfahrzeugs löschte mit Schaum nach - somit war auch das „Dampfen“ erledigt. Die Polizei ermittelt zur Klärung der Brandursache.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder