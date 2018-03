Das DRK baut ein Ladengeschäft am Großen Zimmerhof auf. Foto: privat

Wolfenbüttel Der DRK-Kreisverband will seine Präsenz verstärken und hat deswegen nach eigenen Angaben ein Ladengeschäft am Großen Zimmerhof bezogen.

DRK bezieht Räume am Großen Zimmerhof

Dies soll spätestens zur Jahresmitte eröffnet werden. Die neue Einrichtung solle mehrere DRK-Angebote in der Innenstadt bündeln.

Ort des Geschehens ist der ehemalige Supermarkt am Großen Zimmerhof 29. Die Immobilie stehe schon mehr als zehn Jahre leer, heißt es in der Pressemitteilung. Neben dem Ladengeschäft gebe es noch Lager und Sozialräume. Damit könnten auch die Arbeitsbedingungen der ehrenamtlichen Helfer verbessert werden. So verfüge das DRK künftig über die vierfache Fläche zu nahezu gleichen Kosten im Vergleich zum bisherigen Laden. Zunächst sollten die Ausgabestelle der Tafel und der Rotkreuz-Shop vom Alten Tore umziehen. Aus dem kleinen Rotkreuz-Shop könne fast ein Sozialkaufhaus werden. Das neue Objekt habe fast 400 Quadratmeter Fläche. Wer Laden- oder Lagereinrichtung spenden wolle, sei willkommen. Interessenten könnten sich hier ab Juli über sämtliche Angebote des DRK informieren.