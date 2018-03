Feierlicher Auftakt zum Jubiläum „900 Jahre Wolfenbüttel“

Mit einem Mix aus gesellschaftspolitischem Diskurs und ungezwungener Fröhlichkeit will die Stadt Wolfenbüttel in diesem Jahr nach Angaben von Bürgermeister Thomas Pink ihr Jubiläum „900 Jahre Wolfenbüttel“ begehen. Den Auftakt der Feierlichkeiten gab es am Freitagabend beim Stadtempfang in der Lindenhalle, wo es zunächst staatstragend und nach dem Essen auch recht fröhlich zuging. Den Auftakt machte der...