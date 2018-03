Einbrecher flexen zwei Tresore auf und stehlen Geld

Wolfenbüttel Unbekannte sind in zwei Geschäfte eingebrochen. So wurde eine Nebentür eines Schnellrestaurants an der Gebrüder-Welger-Straße aufgebrochen. Tatzeit: Montag zwischen 3.30 und 4.30 Uhr. Ein Tresor wurde aufgeflext und das Bargeld in bislang unbekannter Höhe gestohlen, teilt die Polizei mit.

Über das Dach und das Öffnen einer Zwischendecke gelangten Unbekannte zudem in die Räume eines Discounters an der Adersheimer Straße. Der Tatzeitraum lag hier zwischen Samstagabend und Montagmorgen. Auch in diesem Fall wurde der Tresor geöffnet und Bargeld entwendet. Auch hier gibt es keine Angaben zur Schadenshöhe. Ein möglicher Tatzusammenhang wird geprüft. Hinweise: (0 53 31) 93 30.