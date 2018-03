Der große Traum von Olympia 2020

Torsten Kobbe, Trainer des Rallye Sport Clubs Wolfenbüttel , hier mit seinen vom Motorsport so begeisterten Schützlingen auf der Bühne in der Lindenhalle, erzählt WZ-Sportredakteur Daniel Strauß, was ihre rasante Sportart so außergewöhnlich und reizvoll macht.

Die Leser der Wolfenbütteler Zeitung haben ihre Sportler der Herzen gewählt. Und bei dieser Wahl ging es nicht um Höhe, Weite und Geschwindigkeit. Allein die Sympathiewerte der Nachwuchsathleten – Einzelsportler, Mannschaften und in der diesjährigen Sonderkategorie Geschwistersportler – zählten bei der großen Abstimmung.

Bei der großen Gala am Dienstagabend in der Lindenhalle wurden die Gewinner durch Stephanie Memmert, Redaktionsleiterin der Wolfenbütteler Zeitung, sowie durch WZ-Sportredakteur Daniel Strauß geehrt. Gewinner waren am Ende irgendwie alle Kandidaten, die den Lesern in den vergangenen Wochen vorgestellt worden waren. Sie alle setzten sich seit Jahren vorbildhaft für ihre Vereine, für ihre Sportart ein, und das vor allem ehrenamtlich. All diese Athleten durften sich über einen Sieg der besonderen Art freuen – einen Sieg der Herzen. Stephanie Memmert hob dieses Engagement besonders hervor: „Sie sind nicht nur Sportler der Herzen, sie sind auch Botschafter ihres Sports.“

Bei der gemeinsamen Feier mit der Stadt Wolfenbüttel, die, vertreten durch Bürgermeister Thomas Pink, ihre Sportler des Jahres ehrte, war der Applaus aus dem Publikum, als schließlich die Gewinner verkündet wurden, laut und langanhaltend. Für die Ehrungen bot die Lindenhalle – Top-Sportstätte der Lessingstadt – ein wunderbares Forum und das verdiente Rampenlicht, gerade für die Nachwuchssportler.

Als beliebteste Einzelsportlerin im Nachwuchsbereich wurde die Tischtennisspielerin Emely Schwarz vom TSV Schöppenstedt ausgezeichnet. Die 17-Jährige hatte für den Ehrungsabend eigentlich andere Pläne. „Ich wäre eigentlich auf Klassenfahrt in Amsterdam“, erzählte die angehende Gesundheits- und Krankenpflegerin. „Aber so eine Ehrung erhält man nur einmal. Also reise ich meinen Mitschülern heute Nacht per Bus nach Amsterdam nach“, erzählte die gebürtige Bansleberin, die seit neun Jahren im TSV Tischtennis spielt und dort den Nachwuchs trainiert.

Eher im Denksport ist Schachspieler Maximilian Senf zu Hause. Der Zehnjährige, der die Gäste mit pfiffigen Antworten begeisterte, erhielt in der Kategorie Jungen von den Lesern die meisten Stimmen. Der Wolfenbütteler sitzt seit fast zwei Jahren für den SV Caissa Wolfenbüttel am Brett.

Olympia 2020 in Tokio, die Kampfsportart Chanbara, eine moderne Art des japanischen Schwertkampfes der Samurai, soll dort demonstriert werden. „Wir wollen dabei sein“, sagten die Siegerinnen in der Kategorie Geschwister-Sportler, Sophie und Philine Löhr vom SV Roklum.

Rasant geht es bei Trainer Torsten Kobbe und seinem Kart-Nachwuchs des Rallye Sport Clubs Wolfenbüttel, zu. Sie siegten im Leservotum der Kategorie Mannschaft.