Metalband gewinnt beim Band-Contest

Die Braunschweiger Rockband „Bucketlist“ vertritt die Region bei Deutschlands Bandwettbewerb „Local Heroes“. Beim Wolfenbattle des Rockbüros in der Kuba-Halle kamen die Rocker aus der Löwenstadt bei Jury und Publikum am Besten an. Das Interesse an dem Wettbewerb ist groß. Als Samstagabend die Kuba-Halle ihre Tore für das Publikum öffnete, war bereits ein reger Zuspruch zu verzeichnen. ...