Salzdahlum Am 7. April, 14 Uhr, werden in Salzdahlum konfirmiert: Celina Bitterlich, Felix Fenske, Carl Freudenberg, Jakob Hahn, Damaris Hein, Michel Klimtschok, Kim Lachmund, Phil Reimann, Caledon Rohm, Magnus Rohm, Emma Schulz, Saskia Schwanke, Lena Sommer, Lilly Sommer und Jan Walter. Am 15. April, 10 Uhr, werden in Apelnstedt konfirmiert: Chris-Sullivan Dankert, Jana Müller und Charlotte Peter. Am 22. April, 10 Uhr, werden in Volzum konfirmiert: Fillip Giffhorn und Matthes Löhr. Foto: privat

