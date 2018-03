Wolfenbüttel In der Nacht zu Montag haben Unbekannte laut Polizei die Haustüren zu zwei Mehrfamilienhäusern an den Straßen Am Thie und Am Bockshorn in Sickte aufgehebelt. Anschließend brachen sie mehrere Kellertüren auf und entwendeten ein schwarzes Herren-Mountainbike der Marke Radon und ein Rennrad der Marke Giant. Wert: mehrere 100 Euro.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder