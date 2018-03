Neuer Rüstwagen ist auf den Weg gebracht

In den mehr als drei Monaten haben beide in ihrem ganz eigenen Wörterbuch haben beide die Reihenfolge der Wörter unter dem Buchstaben F korrigiert: So sei die Familie oft ein wenig nach hinten geschoben worden, Freizeit fast ganz gestrichen worden, wohingegen Feuerwehr und Fleiß nun nach ganz oben gehörten.

Erfreulicherweise seien die Mitgliederzahlen in den elf Ortswehren steigend: Im Vergleich zu 2016 liege die Steigerung bei der Zahl der aktiven Brandschützer bei neun Prozent, so Dickhut. Auch die Kinder- und Jugendfeuerwehren hätten Zuwachs zu verzeichnen: 18 Prozent mehr 10- bis 16-Jährige hätten sich die Feuerwehr als Hobby ausgesucht.

„In diesen ersten hundert Tagen haben wir bereits einige Dinge auf den Weg gebracht. Wichtig war uns zuallererst, dass all diejenigen, mit denen wir in der Zukunft eng zusammenarbeiten wollen, wissen, woran sie bei ihrem neuen Stadtbrandmeister und seinem Stellvertreter sind“, heißt es in der Pressemitteilung der beiden Feuerwehr-Chefs. Daher hätten sie die Jahresversammlungen aller elf Wolfenbütteler Ortsfeuerwehren besucht, um sich vorzustellen und Gespräche mit der Stadtverwaltung geführt. „Vertrauen und Unterstützung, die wir als Feuerwehr bei der Stadt genießen, geht weit über unsere Erwartungen hinaus“, lautet das Resümee. Auch die Ausstattung mit Dienstbekleidung und Einsatzausrüstung seien aktuelle Themen. So müsse auch den Finanzen Aufmerksamkeit geschenkt werden. Finanzielle Mittel, die die Stadt zur Verfügung stelle, müssten zielgerichtet eingesetzt werden, so Glaeske. So solle ein neuer Rüstwagen für technische Hilfeleistungen bald ausgeschrieben werden. Seit Januar bietet das Duo zudem eine wöchentliche Sprechstunde für die Mitglieder der Ortsfeuerwehren an. Dort stellten die Feuerwehrleute nicht nur Fragen, sondern brächten auch ihre Ideen und Vorstellungen ein.

Auch für 2018 gebe es viele Themen auf der Arbeitsliste. So werde die bedarfsgerechte Planung des Brandschutzes in der Stadt noch sehr viel Zeit brauchen. Es müssten Schutzziele definiert und Wege gefunden werden, wie diese erreicht werden könnten. Eine solche Bedarfsplanung könne sich auf die zukünftige Fahrzeugstruktur oder die Ausstattung der Feuerwehrwehrhäuser, aber auch auf die Alarm- und Ausrückeordnung auswirken. Auch solle die Öffentlichkeitsarbeit für alle Ortsfeuerwehren einheitlich sein.