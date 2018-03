In Wendessen wird Brennholz angeliefert

Wendessen Baum und Strauchschnitt für das Osterfeuer am 31. März kann am Samstag, 17. und 24. März, jeweils von 10 bis 15 Uhr am Osterfeuerplatz angeliefert werden. Am 24. März holt die Feuerwehr das Brennmaterial auch direkt bei den Einwohnern ab. Anmeldungen: osterfeuer@feuerwehr-wendessen.de