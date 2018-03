Zeugen ertappen Fahrraddieb auf frischer Tat

Wolfenbüttel Auf frischer Tat ertappt wurde ein Fahrraddieb am Donnerstag gegen 22.50 Uhr.

Zwei Zeugen überraschten den Mann, als er offenbar gerade im Begriff war, zwei Räder, die am Zaun eines Mehrfamilienhauses am Glatzer Weg angeschlossen waren, zu stehlen. Dazu hatte er bereits Zaunstreben aus Metall mittels eines Werkzeugs durchtrennt, so die Polizei. Offenbar weil er entdeckt worden war, flüchtete er ohne Beute. Der Mann soll etwa 175 Zentimeter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Ein Zeuge habe die Verfolgung aufgenommen, habe ihn aber nicht erwischt. Hinweise: (0 53 31) 93 30.