Lessingfestival führt Besucher an ungewöhnliche Orte

In Wolfenbüttel dreht sich im Mai drei Wochen lang alles um Lessing. Ohne dass ein einziges Werk des berühmten Dichters der deutschen Aufklärung auf die Bühne kommt. Dafür wabert sein Geist durch alle 36 verschiedenen Veranstaltungen, die Theaterleiterin Alexandra Hupp und Mitarbeiterin Lena Simon geplant haben. Darunter auch der Lessingpreis für Kritik, der in diesem Jahr an die österreichische Filmemacherin Elizabeth T. Spira...