Starke Schneeverwehungen auf der L 495 - Bus und LKW stecken fest

Aufgrund von starken Schneeverwehungen auf der L 495 ist es am Samstag und in der Nacht zu Sonntag zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Am Samstag gegen 12.07 Uhr ging bei der Polizei der Hinweis ein, dass sich ein Tanklaster auf der Landesstraße 495 in einer Schneewehe festgefahren habe. Die Straße...